RB Leipzig besiegt den BVB! Doch die Kritik dürfte damit nicht enden

Leipzig - Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend in der Red Bull Arena. Die kriselnden Klubs RB Leipzig und Borussia Dortmund standen sich auf dem Feld gegenüber. Die Roten Bullen dominierten den ersten Durchgang, der BVB den Zweiten. Doch so viele Fehler, wie gemacht wurden, kann RB am Ende eigentlich nur mit dem Ergebnis 2:0 (1:0) zufrieden sein.