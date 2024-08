Real, Juve, PSG: Champions-League-Kracher lassen den VfB frohlocken

Stuttgart - Das ganz große Los hat gesprochen! Beim VfB Stuttgart herrscht auch am Tag nach der heiß ersehnten Auslosung zur Ligaphase der UEFA Champions League riesige Euphorie. Beim Blick auf die kommenden Gegner wohl auch kein Wunder.

Neuer Modus, alte Weisheit: In der Königsklasse wird wahre Fußballgeschichte geschrieben.

Für den VfB-Cheftrainer ist mit dem Kracher-Los Real Madrid ohnehin ein persönlicher Traum in Erfüllung gegangen. In der Tat dürfte das Auswärtsspiel im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabéu ein Highlight der bisherigen Vereinsgeschichte werden.

Auch Fabian Wohlgemuth (45), Vorstand Sport, sowie Coach Sebastian Hoeneß (42) bliesen ins gleiche Horn und fieberten den spannenden Duellen, die im Übrigen erst am morgigen Samstag terminiert werden, entgegen.

"Wir haben uns die Teilnahme an der Champions League durch die Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit gemeinsam erarbeitet. Unsere Mannschaft mit dem Trainerteam, der gesamte Club, die VfB-Fans und die gesamte Stadt, wir alle fiebern den Spielen entgegen", wurde der VfB-Boss auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Das Kräftemessen mit den besten Klubs in Europa hält aufgrund des neuen Modus der UEFA eine ganz neue Herausforderung parat. Die klassische Gruppenphase bestehend aus einer Vierergruppe ist von nun an passé, doch der VfB nimmt auch diese Hürde dankend und mit einer großen Portion Demut an.