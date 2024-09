Schock im Training: VfB-Star schon wieder schwer am Knie verletzt!

Stuttgart - Seine Pechsträhne will einfach nicht abreißen! Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss erneut eine Hiobsbotschaft verkraften. Mit Abwehrspezialist Dan-Axel Zagadou (25) fällt ein ganz wichtiger Akteur längere Zeit aus, der erst kürzlich aus einer langwierigen Verletzungspause zurückkam.

VfB-Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou (25) scheint wie vom Pech verfolgt. © Tom Weller/dpa

Nach seinem Ende Januar erlittenen Kreuzbandanriss feierte der Franzose am 14. September beim 3:1-Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach sein viel umjubeltes 7-Minuten-Comeback in der Bundesliga.

20 weitere Spielminuten durfte der 1,96 Meter große Innenverteidiger im darauffolgenden Heimspiel gegen Borussia Dortmund (5:1) auf dem Rasen stehen und sich vor heimischem Publikum feiern lassen.

Jetzt der Riesen-Schreck: Zagadou hat es am gestrigen Mittwoch im Training erneut erwischt, am gleichen Knie - und an der gleichen Stelle!

Wie der baden-württembergische Traditionsklub anlässlich der am heutigen Donnerstag abgehaltenen Pressekonferenz mitteilte, droht dem Publikumsliebling erneut eine monatelange Pause, allerdings sei die Verletzung nicht ganz so dramatisch wie damals.