Schuldzuweisungen, Prüfung durch den DFB: Stuttgarter Fahnen-Posse hat ein Nachspiel

Bochum - Gegenseitige Schuldzuweisungen und eine anstehende Untersuchung des Deutschen Fußball-Bundes - die Fahnen-Posse von Bochum hat ein Nachspiel. "Keiner schaut gut aus, wenn so eine Situation entsteht. Da haben wir alle - wir, die andere Seite - einfach kein gutes Bild abgegeben", kommentierte VfB-Coach Sebastian Hoeneß (41) nach dem 0:1 (0:0) der Schwaben mit Blick auf das Chaos, das die Geduld aller Beteiligten vor Beginn der zweiten Halbzeit auf eine harte Probe stellte.

Auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß (41) ging in die Kurve und versuchte die Ultras zum Einlenken zu bewegen. © David Inderlied/dpa

Zum Ärger vieler anderer Zuschauer weigerten sich VfB-Fans, eine Zaunfahne zu entfernen, die ein Fluchttor blockierte. Auch die Versuche von Hoeneß und einigen Spielern, die Ultras zum Einlenken zu bewegen, blieben lange Zeit erfolglos. Erst rund eine Stunde nach dem Halbzeitpfiff ging es weiter, nachdem die Ösen des Banners gelockert worden waren und die Fluchttore im Notfall wieder hätten geöffnet werden können.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird die Vorgänge in der kommenden Woche untersuchen, wie der Verband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mitteilte.

Bei der Suche nach dem Hauptschuldigen vertreten beide Clubs unterschiedliche Positionen. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle (48) wies die Verantwortung der Stuttgarter zurück und griff verbal die Verantwortlichen in Bochum an.

Demnach seien die Banner vor dem Spiel "mit dem Ordnungsdienst gemeinsam" angebracht worden. "Es wurde alles freigegeben."

Die VfB-Fans seien zudem lösungsbereit gewesen, so Wehrle: "Die Fans, die Ultras haben angeboten, das Banner abzuhängen und dann das Stadion zu verlassen. Die Verantwortlichen wollten es dann nicht. Denn am Ende hat sich herausgestellt, dass sich die Fluchttore haben öffnen lassen trotz der Banner", sagte Wehrle.

Man solle nicht in die Debatte reinbringen, dass die Vereine vor den Ultras kuschen: "In dem Fall war es ein Thema der Ordnungsbehörde in Bochum".