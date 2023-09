VfB Stuttgart furios: Bittere Klatsche für Freiburg

VfB-Neuzugang Angelo Stiller (22, r.) machte eine gute Partie für seinen neuen Klub, steuerte zudem den ersten Treffer mit einer Vorlage bei. © Tom Weller/dpa

Schon vor einigen Jahren hat der südbadische Bundesligist SC Freiburg die sportliche Vorherrschaft im Ländle übernommen. Für den VfB hingegen ging es in letzter Zeit überwiegend gegen den Abstieg.

Am heutigen Samstagnachmittag stand das heiß erwartete Derby in der schwäbischen Landeshauptstadt an.

Die Stuttgarter legten los wie die Feuerwehr und machten in Halbzeit eins den Sack (fast) schon zu. Chris Führich (25) in der 8. Spielminute und ein wieder einmal glänzend aufgelegter Serhou Guirassy (27) mit einem schnellen Doppelpack in der 17. und 19. Minute brachten die Rot-Weißen früh auf die Siegerstraße.

Trotz der kalten Dusche in der 1. Halbzeit konnten die Freiburger gleich zu Beginn der Partie zwei Großchancen für sich verbuchen, doch sowohl Michael Gregoritsch (29) in der 3. Minute als auch eine Doppelchance nur eine Zeigerumdrehung später durch Matthias Ginter (29) und Philipp Lienhart (27) konnten den stark parierenden VfB-Keeper Alexander Nübel (26) nicht überwinden.