VfB Stuttgart mit Mühe zum ersten Testspielsieg

Schwäbisch Hall - Aller Anfang ist schwer! Der VfB Stuttgart hat in seinem ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison einen 3:0-Sieg eingefahren. Lange Zeit biss sich das Team von Coach Sebastian Hoeneß (41) allerdings an seinem Gegner die Zähne aus.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41) startet mit großen Erwartungen in die neue Saison. © Christoph Schmidt/dpa

Nein, Tore satt gab es am heutigen Sonntagnachmittag in Schwäbisch Hall nicht zu sehen.

Gegen eine engagiert und kompakt auftretende Hohenlohe-Auswahl, auf die die Stuttgarter in Schwäbisch Hall trafen, war lange Zeit kaum ein Durchkommen. So ging es folgerichtig torlos in die Pause.

Erst spät konnte der Bundesligist die Partie zu seinen Gunsten entscheiden. Mohamed Sankoh (19) per Doppelpack (77. und 85. Minute) und Gil Dias (26) (81.) konnten dem VfB dann doch noch ihren Stempel aufdrücken.

Die Stuttgarter traten ohne die noch im Urlaub weilenden Nationalspieler an. Mittelfeldspieler Atakan Karazor (26) führte den VfB als Kapitän auf das Feld.

Die Rot-Weißen hatten in der ersten Halbzeit durchaus ihre Gelegenheiten, scheiterten aber gleich mehrfach am stark aufgelegten Keeper des Underdogs, Nico Purtscher (22).