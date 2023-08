Nach Endo-Aus beim VfB: Weiterer Star wohl kurz vor Abflug auf die Insel!

Es war ein zähes Ringen und ein ständiges Hin und Her. Nun aber soll der wechselwillige Verteidiger des VfB Stuttgart, Konstantinos Mavropanos (25), mit England-Klub West Ham United (fast) einig sein.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41, l.) konnte sich stets auf seinen Abwehrboss Konstantinos Mavropanos verlassen. © Tom Weller/dpa

Mavropanos war seit geraumer Zeit bei mehreren europäischen Spitzenklubs im Gespräch, hatte unter anderem Angebote aus Italien.

Vor allem die Vorzeige-Vereine Juventus Turin und Inter Mailand haben ihre Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt. Einziger Haken: die Kohle. Beim Briten-Klub sitzen die Moneten allerdings lockerer. Der Grieche könnte demzufolge nicht nur in Italien, sondern auch in West Ham in der kommenden Runde auf internationalem Parkett spielen.

Die Insel würde für Mavropanos zudem eine Rückkehr bedeuten. Die bullige Abwehrkante war bereits 2017 als Jungspund für West Hams Liga-Rivalen Arsenal London aktiv.

Der Marktwert des 19-fachen griechischen Nationalspielers wird aktuell auf 15 Millionen Euro taxiert. Mavropanos Kontrakt bei den Schwaben läuft noch bis 2025. Jetzt scheint es, dass er diesen nicht erfüllen wird.