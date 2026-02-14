Demirovic und Polizei machen den Party-Crasher: Köln verliert, erneuter Fan-Ärger

Der 1. FC Köln verliert am Karnevalswochenende beim VfB Stuttgart mit 1:3. Im Vorfeld gab es erneut Fan-Ärger.

Von Florian Fischer

Stuttgart - Die Reise zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart hat sich für den 1. FC Köln nicht gelohnt. Bei den Schwaben unterlagen die Geißböcke am Karnevalswochenende mit 1:3 (0:1). Und nicht nur das: 700 Ultras des Klubs mussten auf Druck der Polizei wieder nach Hause fahren.

Ermedin Demirovic traf gleich zweimal für den VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. © Harry Langer/dpa Ermedin Demirovic war es, der die Stuttgart in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung bringen konnte. Eine schöne Kombination über die deutschen Nationalspieler Chris Führich und Jamie Leweling veredelte der Bosnier zum 1:0 (15.). In der 79. Minute konnte Ragnar Ache den umjubelten Ausgleich erzielen. Luca Waldschmidt fing einen Fehlpass von Jeff Chabot ab und leitete den Ball weiter zu Ragnar Ache, der das Leder über Alexander Nübel hinweg ins Tor lupfte. Den entscheidenden Treffer erzielte dann wieder Demirovic in der 84. Minute. Nach einer Flanke des eingewechselten Ramon Hendriks nahm der Angreifer den Ball direkt und ließ Marvin Schwäbe im Tor der Gäste keine Chance. VfB Stuttgart "Ethnisch motiviert": VfB-Knipser Undav nach Türkei-Auftritt rassistisch beleidigt In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Deniz Undav dann den Deckel drauf.

Ärger gab es schon im Vorfeld der Partie

Rund 700 Fans der Geißböcke sind von der Polizei wieder nach Hause geschickt worden. © Thomas Frey/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Zuvor hatte Undav schon in der zweiten Spielminute die hochkarätige Möglichkeit, die Schwaben in Führung zu bringen. Der DFB-Akteur tauchte plötzlich frei vor FC-Keeper Schwäbe auf, scheiterte aber am Kölner Schlussmann. Für die Domstädter hatten Jakub Kaminski (9.) und Marius Bülter (59.) die besten Einschussmöglichkeiten. Während Kaminskis Schuss nur knapp am Gehäuse vorbeiging, verfehlte Bülter das Tor aus kurzer Entfernung. Wie schon in vielen Spielen zuvor, verzichtete der Kölner Trainer Lukas Kwasniok zunächst auf Youngster Said El Mala, der wieder auf der Bank Platz nehmen musste. Ab der 59. Spielminute durfte der U-Nationalspieler dann mitmachen, doch Akzente konnte er nicht setzen. VfB Stuttgart Ultras gespalten! Wer das VfB-Heimspiel gegen den Israel-Klub boykottiert Ärger gab es schon im Vorfeld der Partie. Denn rund 700 Ultras des 1. FC Köln wurden auf dem Weg nach Stuttgart von der Polizei am Rasthof Siegburg gestoppt. Die Beamten kesselten die Busse ein und untersagten den Anhängern die Weiterfahrt. Nach Angaben der Behörden soll eine Auseinandersetzung mit Fans von Borussia Mönchengladbach zum Auswärtsspiel nach Frankfurt gedroht haben. Die Fans entschieden sich daher, das Spiel der U21 der Geißböcke gegen die Sportfreunde Lotte zu besuchen.

Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln