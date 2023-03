15.03.2023 12:22 VfB Stuttgart will Haltung und Farbe bekennen: Sondertrikots im Einsatz!

Der VfB Stuttgart tritt in seinem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in Sondertrikots an. Damit sollen Werte wie Toleranz und Vielfalt zum Ausdruck kommen.

Von Simon Schwenk

Stuttgart - Wenn das kein buntes Statement ist! Wenn der VfB Stuttgart am Samstag im Bundesliga-Heimspiel auf den VfL Wolfsburg trifft, geht es nicht nur um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, sondern auch um eine Frage der Haltung. Dafür sollen die Schwaben in extra angefertigten Sondertrikots auflaufen. VfB-Spieler Silas (24) posiert stolz im brandneuen Sondertrikot der Schwaben. © VfB Stuttgart Im Fußball geht es um Tore und Punkte, doch eben auch um eine klare Haltung. Wie der "Kicker" berichtet, steht das kommende Heimspiel des VfB Stuttgart unter ganz speziellen Vorzeichen, wozu sogar ein eigens dafür konzipiertes Sondertrikot zum Einsatz kommen soll. Ernster Hintergrund der Aktion ist die "Internationale Woche gegen Rassismus" im deutschen Profifußball. Der 25. Spieltag der Bundesliga steht deshalb ganz unter dem Motto "Vielfalt 22/23" und soll Symbolik mit gelebter Toleranz im Sport und in der Gesellschaft in Einklang bringen. VfB Stuttgart Ex-Präsident glaubt an Suttgarter Klassenerhalt: "Labbadia kriegt das hin" Als mit Abstand größter Sportverein in Baden-Württemberg will sich der VfB auf diese Weise einmal mehr zu gelebter Vielfalt und zu seiner gesellschaftlich-sozialen Verantwortung bekennen, hieß es in einer Stellungnahme auf der vereinseigenen Homepage. Ab Mittwoch, dem 15. März, ist das bunte Sondertrikot im VfB-Fanshop erhältlich. Dabei gehen fünf Euro des Verkaufspreises an die Initiative "VfBfairplay". Im Anschluss an der Bundesliga-Partie gegen Wolfsburg werden zudem die Sondertrikots der Mannschaft (im schwarzen Stuttgarter Dress mit dem besonderen Brustring) an ebenjene gemeinnützige Initiative versteigert. VfB Stuttgart zeigt mit bunten Sondertrikots klare Kante gegen Rassismus Hiroki Ito (23) präsentiert das VfB-Heimtrikot gegen Wolfsburg. © VfB Stuttgart Die Schwaben sind sich der medialen Tragweite der farbenfrohen Trikots bewusst und nutzen die landesweite Aufmerksamkeit, um ein klares Zeichen gegen Rassismus und für mehr Vielfalt in der Sportwelt zu setzen. So versteht der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle die Sondertrikot-Aktion als klaren Auftrag für den Klub und stellt klar: "Wir gehen voran, möchten möglichst viele Menschen auf diesem Weg mitnehmen und verdeutlichen, dass der VfB, unsere Stadt und unsere gesamte Region für Vielfalt stehen und sie aktiv leben." Eine kleine Randnotiz: Der VfB lief bereits im Januar 2021 mit Sondertrikots auf. Besagtes Spiel gegen den FSV Mainz (Endstand 2:0) fand allerdings in weißen Trikots statt. VfB Stuttgart FC Bayern feiert glanzlose Paris-Generalprobe gegen tapferen VfB Stuttgart Ob im schwarzen oder weißen Dress: Die Stuttgarter benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf. Die Schwaben rangieren derzeit auf Relegationsplatz 16. Mit einem Heimsieg gegen Wolfsburg (Sa., 15.30 Uhr) könnte der VfB zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wobei die gesellschaftliche Botschaft bei Weitem die drei Punkte übertreffen würde ... Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 24 71:25 52 2 Borussia Dortmund 24 49:30 50 3 RB Leipzig 24 49:29 45 4 1. FC Union Berlin 24 36:28 45 5 SC Freiburg 24 37:33 45 6 Eintracht Frankfurt 24 46:34 40 7 1. FSV Mainz 05 24 39:35 36 8 VfL Wolfsburg 24 43:32 35 9 Bayer 04 Leverkusen 24 43:39 34 10 Borussia Mönchengladbach 24 38:42 30 11 SV Werder Bremen 24 37:46 30 12 1. FC Köln 24 32:38 27 13 FC Augsburg 24 31:44 27 14 VfL Bochum 1848 24 26:56 22 15 Hertha BSC 24 29:45 21 16 VfB Stuttgart 24 29:41 20 17 FC Schalke 04 24 20:44 20 18 TSG 1899 Hoffenheim 24 30:44 19 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: VfB Stuttgart