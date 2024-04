VfB-Trainer Hoeneß ein Jahr an der Seitenlinie: So krass wird er dafür gefeiert

Er gibt die Richtung vor: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41) schwebt auf einer Welle des Erfolgs. © Tom Weller/dpa

Die Situation rund um den schwäbischen Traditionsklub tief im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga schien beängstigend.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 3. April 2023, übernahm der heutige Erfolgscoach Sebastian Hoeneß (41) das Amt bei den damals desolat auftretenden Schwaben.

Was sich in den darauffolgenden zwölf Monaten auf dem grünen Rasen der Stuttgarter MHPArena getan hat, ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich!

Vom Abstiegskandidaten, der den Klassenerhalt nur über die Relegationsspiele schaffte, mauserte sich der gegenwärtig auf dem dritten Tabellenplatz rangierende VfB zu einem Anwärter auf die Champions League.

Darüber hinaus zelebriert der Verein einen Fußball, der den noch immer jungen Fußballlehrer auf der Seitenlinie für Experten und Klublegenden zu einem der besten VfB-Trainer aller Zeiten macht.