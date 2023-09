VfB winkt gegen Darmstadt die Tabellenführung

Stuttgart - Jetzt haben sie Blut geleckt! Der VfB Stuttgart ist mit nunmehr drei Siegen aus den ersten vier Spielen sehr gut in die neue Saison gestartet. Die Schwaben eröffnen den fünften Spieltag am morgigen Freitagabend gegen Bundesliga-Neuling Darmstadt 98 .

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41) kann guten Mutes in die Partie gegen Darmstadt 98 gehen. © Uwe Anspach/dpa

Neun Punkte und ein Torverhältnis von 14:6 bedeuten Tabellenplatz vier und mit dem achtfachen Torschützen Serhou Guirassy (27) haben sie den Topscorer der Liga in ihren eigenen Reihen.

Beim VfB Stuttgart läuft derzeit vieles nach Plan. Doch wer nun glaubt, dass bei dieser traumhaften Ausgangslage eine gewisse Selbstzufriedenheit bei den Schwaben einkehrt, der kennt Coach Sebastian Hoeneß (41) ziemlich schlecht.

Der nämlich will jetzt erst recht angreifen - und zwar am besten direkt am morgigen Freitagabend gegen Bundesligaaufsteiger Darmstadt 98 (20.30 Uhr/DAZN).

Wie heiß der VfB-Trainer auf das kommende Spiel in der heimischen MHPArena wirklich ist, wird anlässlich der Spieltagspressekonferenz spürbar. "Ich mag Flutlichtspiele, wenn sie zu Hause sind, sehr gerne. Das macht was her", kann Hoeneß eine gewisse Euphorie nicht verbergen.