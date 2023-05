Tollhaus Ruhrstadion! VfL Bochum-Fans stürmen nach Klassenerhalt den Platz

In der Zwischenzeit erledigte der Ruhrpott-Klub seine eigene Aufgabe mehr als gefordert und schoss Leverkusen mit 3:0 nach Hause. Die Fans und die Castroper Straße entpuppten sich als absoluter Trumpf: Der VfL schloss die Heimtabelle als Neunter ab!

Währenddessen feierten Spieler, Klub und Fans an der Castroper Straße in Bochum den Klassenerhalt, der für den wohl kleinsten aller 18 Bundesligisten alles andere als selbstverständlich ist.

"ENDE! WAHNSINN! ES IST EINFACH NUR DER WAHNSINN!" So kommentiert der VfL Bochum auf twitter den Klassenerhalt am letzten Spieltag der Bundesliga -Saison 2022/23.

Auch dank dieser Heimstärke wird der VfL Bochum in der Saison 2023/24 erneut in der Bundesliga antreten, es wird die dritte Spielzeit in Folge sein.

Weiterhin auf der Trainerbank: Retter Thomas Letsch (54), der den am Boden liegenden Klub auf Rang 18 übernahm und starke 34 Punkte aus 27 Spielen holte. Hut ab!