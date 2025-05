Not-OP bei Bochum-Stürmer: "Durchaus lebensbedrohlich"

Heidenheim - Not-OP bei Philipp Hofmann (32)! Die schwere Verletzung von Keeper Kevin Müller (34) trübte das Bundesliga-Spiel zwischen Heidenheim und Bochum (0:0) am Freitagabend. Doch im Krankenhaus lag der FCH-Torwart plötzlich neben dem VfL-Stürmer, den es ebenfalls heftig erwischt hatte.

Für Bochum-Stürmer Philipp Hofmann (32, am Boden) war die Partie gegen Heidenheim schon nach zehn Minuten gelaufen. © Harry Langer/dpa

In der 10. Minute musste der 32-Jährige nach einem Zusammenstoß mit Gegner Marvin Pieringer (25) ausgewechselt werden. Hofmann bekam sichtlich schlecht Luft und hielt sich immer wieder die Brust.

Wie die Bochumer am Samstagmorgen mitteilten, hatte sich der Knipser einen Rippenbruch zugezogen, wobei sich eine Rippe ins Rippenfell bohrte und so einen Lungenkollaps auslöste. "Durchaus lebensbedrohlich", schrieb der Revierklub in einem Statement.

Nur dank der "umsichtigen medizinischen Erstversorgung" sowie der sofortigen Untersuchung im örtlichen Heidenheimer Klinikum sei Schlimmeres verhindert worden.

"Die Verletzung wurde über eine kleine Operation mittels Thorax-Drainage entlastet und die Lunge somit wieder funktionsfähig gemacht", erklärte der VfL.