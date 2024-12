Personal-Beben in der 3. Liga: Tabellenschlusslicht feuert Sportchef und gesamtes Trainerteam

Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann (30, l.) und Trainer Pit Reimers (41, r.) müssen gehen. © IMAGO / osnapix

Mit Sportchef Philipp Kaufmann (30), Trainer Pit Reimers (41) sowie den beiden Co-Trainern Tim Danneberg (38) und Heiko Flottmann (67) müssen gleich vier Leute ihren Hut an der Bremer Brücke nehmen.

"Wir haben nach 17 Spieltagen lediglich 11 Punkte eingesammelt, das ist in allen Belangen zu wenig und einfach nicht akzeptabel. Und auch wenn die personellen Konsequenzen in erster Linie den Sportgeschäftsführer und das Trainerteam treffen, steht vor allem die Mannschaft in der Pflicht", erklärte Holger Elixmann als Beiratsvorsitzender stellvertretend auf der Homepage des Vereins.

Zuletzt hatte der VfL am Sonntag auswärts bei Viktoria Köln mit 0:2 verloren und hat mit bereits acht Punkten Rückstand auf Nicht-Abstiegsplatz 16 das Ziel Klassenerhalt deutlich aus den Augen verloren.

Nach der Freistellung am Montag von Christoph Dabrowski (46) bei Rot-Weiss Essen ist es bereits die zweite Trainer-Entlassung in der 3. Liga binnen einer Woche.