Er spielte noch nie in Deutschland! Lockt Wolfsburg diesen DFB-Star in die Bundesliga?

Union Berlin ist daran gescheitert, nun versucht es der VfL Wolfsburg: Gelingt ihnen der Transfer von Nationalspieler Robin Gosens?

Von Tina Hofmann

Wolfsburg - Gelingt dem VfL Wolfsburg, woran Union Berlin gescheitert ist? Bei den Autostädtern bahnt sich eine echte Transfer-Sensation an: Der Klub will Nationalspieler Robin Gosens (29) in die Bundesliga locken.

Robin Gosens (29) spielte noch nie in der Bundesliga, dabei ist er aktueller Nationalspieler Deutschlands! © Christian Charisius/dpa Warum das so außergewöhnlich ist? Weil der linke Außenverteidiger noch nie in Deutschland gespielt hat, obwohl er der DFB-Auswahl angehört. Aktuell steht der 29-Jährige bei Champions-League-Finalist Inter Mailand unter Vertrag. Das Arbeitspapier läuft noch bis Ende Juni 2026, doch Gosens hat die Heim-EM 2024 fest im Blick und will in Hinblick darauf bei den Mailändern nicht länger auf der Bank schmoren. Auf seiner Position ist der italienische Auswahlspieler Federico Dimarco (25) gesetzt. Nur elfmal stand Gosens in der abgelaufenen Saison in der Startelf in der Serie A, wurde 21-mal eingewechselt. VfL Wolfsburg Maxi Arnold jubelt für sein drittes Baby: "Meine Frau hat schon Druck gemacht" Zu wenig für die Ansprüche des Nationalspielers. Wolfsburg soll nun ein erstes Angebot für ihn bei den Inter-Bossen hinterlegt haben. Das lehnten die Verantwortlichen aber offenbar ab. Dennoch gibt der Klub aus Deutschland nicht auf: "Okay, darauf können wir uns einigen", bestätigte jetzt zumindest Sportdirektor Sebastian Schindzielorz (44) auf die Frage der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung", ob das Ringen um den Nationalspieler mehr als ein Gerücht sei.

Robin Gosens wuchs an der niederländischen Grenze auf und wechselte dann nach Arnheim