Ohrfeigen-Skandal bei Hallenturnier: Bundesliga-Profi attackiert Teenager

Wolfsburg - Heftiger Wirbel um Denis Vavro (29)! Der Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg hat sich zu einer Aktion hinreißen lassen, die ihm teuer zu stehen kommen könnte.

Die Ohrfeige gegen einen Teenager könnte für Wolfsburgs Denis Vavro (29) noch ein unerfreuliches Nachspiel haben. © Swen Pförtner/dpa

Ende des Vorjahres habe der 29 Jahre alte Slowake bei einem Hallenturnier in seiner Heimat einen jungen Zuschauer geschlagen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Auf einem im Netz kursierenden Video ist Vavro mitten in einer Spielertraube zu sehen. Dabei gerät er mit mehreren Personen aneinander, ehe er mit der linken Hand ausholt und einem 17-jährigen Jugendlichen eine Ohrfeige verpasst.

Zunächst hatte Vavro gegenüber der Online-Plattform "IDNES.cz" bestritten, jemanden geschlagen zu haben. Nachdem jedoch Aufnahmen des Vorfalls im Internet aufgetaucht waren, räumte der Defensivspieler sein Fehlverhalten ein und entschuldigte sich.

Auf Instagram schrieb er dazu: "Es tut mir sehr leid für den Vorfall, der sich bei einem Turnier ereignet hat, an dem ich sehr gerne teilnehme. Es gab eine Schlägerei auf dem Platz, und ich wollte die Jungs nur beruhigen, als einer der Zuschauer anfing, meine Mutter zu beleidigen. In diesem Moment habe ich mich von meinen Gefühlen leiten lassen."