Transphobe Ansichten geteilt? Wolfsburg-Star sorgt auf Instagram für Wirbel

Ambitioniert und für sein Alter sehr weit: Felix Nmecha (22) gilt als großes Talent im deutschen Fußball. © Uwe Anspach/dpa

Nmecha zählt zweifellos zu den vielversprechendsten und interessantesten Talenten des Landes.

Nun kursieren Aufnahmen in den sozialen Netzwerken, die den Mittelfeldspieler zumindest außerhalb des Platzes in ein dubioses Licht rücken lassen.

Felix Nmecha soll auf seiner privaten Instagram-Seite am Montag einen transphoben Beitrag geteilt haben.

Darin ging es um Beiträge des rechtsextremen und selbsternannten "theokratischen Faschisten" Matt Walsh (36). Der US-amerikanische Kommentator und Autor hetzt offen gegen die LGBTQ-Community und ist in der Vergangenheit des Öfteren wegen rassistischer Kommentare sowie einer ausgewiesenen Abtreibungshaltung aufgefallen.

In besagtem Video, welches Nmecha in seiner Instagram-Story geteilt hatte, soll sich der Amerikaner über den Vater eines Trans-Kindes lustig gemacht haben. Darunter stand geschrieben: "If we don't see what is wrong with this" (deutsch: Wenn wir nicht erkennen, was daran falsch ist). Eine offene Ablehnung gegenüber der LGBTQ-Gemeinde!