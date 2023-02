Maxi Arnold jubelt für sein drittes Baby: "Meine Frau hat schon Druck gemacht"

Baby-Jubel: Maxi Arnold (28, l.) steckte sich nach dem 2:0 den Ball unters Trikot. © Rolf Vennenbernd/dpa

Maximilian Arnold (28) war erleichtert. "Jetzt ist die Bombe raus", sagte der Nationalspieler der Wölfe nach dem 2:0 beim Effzeh.

Seit einiger Zeit weiß der gebürtige Riesaer, dass er im Juli zum dritten Mal Vater wird. Wie bei den beiden Kindern zuvor wollte er die frohe Botschaft mit einem bestimmten Jubel verkünden.

Am 24. Januar bei der Hertha traf er. "Doch da war ich zu spät dran, da war die Situation schon vorbei", sagte der 28-Jährige. Am 10. Februar auf Schalke trat er schließlich zum Elfmeter an - und vergab. Der Baby-Jubel und seine Frau Jenny mussten weiter warten.

"Ich habe auch schon wirklich Druck von zu Hause bekommen", sagte Arnold: "Und das schon länger. Meine Frau hat gesagt: 'Wie kann das sein, dass du das nach dem Hertha-Tor nicht gemacht hast.' Und nach Schalke habe ich gedacht: Du solltest erst mal treffen, bevor du dir Gedanken machst, wo die nächste Kamera steht."

Als es nun beim Stande von 1:0 in Köln wieder Elfmeter gab, schritt er dennoch zum Punkt. "Ich war auch ein bisschen aufgeregt", gab der Wolfsburger Kapitän zu: "Aber ich konnte den nicht abgeben. Es ist ja auch nicht so, dass ich 15 Tore die Saison schieße."

Und noch länger warten wollte er nicht. Und konnte er nicht. Stichwort "Druck von Hause".