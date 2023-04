Bei Inter meist nur Joker: Dieser Bundesligist würde Robin Gosens "sofort verpflichten"!

Wolfsburg/Mailand - Heimkehr eines deutschen Nationalspielers? Robin Gosens (28) hat in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass er gern mal in der Bundesliga spielen würde. Ein Verein hätte offenbar auch großes Interesse.

Robin Gosens (28) steht bei Inter Mailand selten lange auf dem Platz. © JOSEP LAGO / AFP

Laut Kicker-Informationen bringt der 28-jährige Linksverteidiger genau die Erfahrung und Führungsqualitäten mit, nach denen der VfL Wolfsburg sucht.

Coach Niko Kovac (51) und Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer (38) würden den 14-fachen DFB-Akteur demnach "sofort verpflichten", allerdings sei das Paket aus Ablöse und Gehalt für die Niedersachsen eigentlich nicht stemmbar.

Der Vertrag des gebürtigen Emmerichers in der Lombardei läuft noch bis 2026. In Mailand soll er rund 2,8 Millionen Euro pro Jahr verdienen, wie Sport1 im Zuge des Wechsels von Atalanta Bergamo in die Modestadt berichtete.

Die Wölfe haben auf der Position des EM-Fahrers von 2021 Bedarf, denn für Paulo Otávio (28) ist nicht nur die Saison aufgrund eines Syndesmoserisses beendet.

Da der brasilianische Abwehrmann ein Verlängerungsangebot seines auslaufenden Kontrakts vor einigen Monaten ausgeschlagen hat, dürfte mit der Verletzung auch seine Zeit beim VfL enden.