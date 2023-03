Nach Kreuzbandriss: Ex-Dynamo und Zwickau-Kicker Marcel Hilßner hat einen neuen Klub!

Anfang 2016 lief Marcel Hilßner (im weißen Trikot) noch für seinen Ausbildungsklub Werder Bremen in der 3. Liga gegen Dynamo Dresden auf. Wenige Monate später wechselte er zur SGD. © PICTURE POINT / R. Petzsche

Der gebürtige Leipziger hat einen Kontrakt bis Saisonende bei Werder Bremens U23 unterschrieben. Das ist der Klub, bei dem er den Großteil seiner Jugendzeit (2009 bis 2016) verbrachte, ehe er in den Osten zurückkehrte - im Sommer 2016 unterschrieb er bei Dynamo Dresden.

In "heimischen Gefilden" will sich Hilßner jetzt wieder in Form bringen. Darüber hinaus soll er als einer von drei Ü23-Spielern eine Führungsaufgabe in der jungen Truppe übernehmen, die auf Platz 11 der Regionalliga Nord rangiert.

Angesichts der Tabellensituation eine ideale Situation für den technisch versierten und schussstarken Hilßner, um nach fast einjähriger Zwangspause wieder geschmeidig hereinzukommen.

Wobei das Comeback noch auf sich warten lässt: Denn die Verpflichtung wurde unter anderem erst jetzt publik, weil Hilßner in noch keinem Pflichtspiel auf dem Platz stand.

Auch beim 0:0 im Heimspiel gegen Weiche Flensburg am heutigen Samstag fehlte er.