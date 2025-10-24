Meister, Pokalsieger und Vize-Weltmeister: Bundesligist trauert um Klub-Legende (†86)

Bremen - Werder Bremen und die deutsche Fußball-Welt trauern um eine Legende des Spiels: Der ehemalige Nationalspieler Max Lorenz ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Max Lorenz (†86, r.) pflegte eine jahrzehntelange Freundschaft mit Uwe Seeler und besuchte auch die Premiere des Films "Uwe Seeler - Einer von uns", der anlässlich dessen 85. Geburtstags erschien. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Das gab der Bundesligist aus der Hansestadt kurz vor dem Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Union Berlin in einer Mitteilung bekannt.

Der gebürtige Bremer gewann mit den Grün-Weißen 1961 den DFB-Pokal, erlebte 1963 die Gründung der Bundesliga und feierte zwei Jahre darauf den ersten Meistertitel mit Werder.

Außerdem gehörte der defensive Mittelfeldspieler zum DFB-Team, das 1966 das Finale der Weltmeisterschaft erreichte und dort - auch aufgrund des berühmten Wembley-Tores - gegen England verlor. Vier Jahre später holte er mit der deutschen Nationalelf bei der WM in Mexiko zudem Bronze.

"Mit Max Lorenz verlieren wir eines der größten Bremer Fußball-Idole aller Zeiten. Sein Tod macht uns zutiefst traurig", erklärte SVW-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald (65) in der Mitteilung des Klubs. "Max hat sich immer dem SV Werder verbunden gefühlt und war bis zuletzt ein Aushängeschild unseres Vereins."