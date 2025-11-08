Polizei-Stress nach irrer Vorlage? Werder-Fans halten Boniface den Rücken frei
Bremen - Weg frei für den Last-Minute-Sieger! Am Freitagabend avancierte Victor Boniface (24) beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg für Werder Bremen zum Co-Matchwinner, als er den späten Treffer von Samuel Mbangula (21) auf kuriose Weise vorbereitete. Auf dem Heimweg geriet er dann offenbar in eine Diskussion mit der Polizei, doch die Fans der Grün-Weißen hielten ihm den Rücken frei.
Wie in mehreren Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, wurde der SVW-Stürmer in seinem weißen Geländewagen in der Nähe des Weserstadions von den Beamten angehalten.
Augenscheinlich debattierte der 24-Jährige daraufhin heftig gestikulierend mit einer Polizistin. Worum es genau ging, wird in den Clips allerdings nicht klar.
Dabeistehende Werder-Anhänger setzten sich jedenfalls lautstark dafür ein, dass dem Neuzugang nach dem Gänsehaut-Finish gegen die Wölfe jeglicher Stress erspart blieb.
"Ey, wir haben gewonnen, lass ihn fahren", ergriff ein Fan in Richtung der Szene Partei für den Angreifer. "Hallo, der muss noch in den Stream, CoD spielen", rief ein anderer.
Damit spielte der Beobachter wiederum darauf an, dass Boniface regelmäßig als Gamer auf der Streamingplattform Twitch live geht und seine virtuellen Erlebnisse mit der Welt teilt.
Selbst die Unterschrift bei den Bremern quetschte er am Deadline Day lediglich zwischen zwei Streams und entschuldigte sich bei den Zuschauern damit, dass er kurz zu einer "Hochzeit" müsse.
Victor Boniface bereitet Siegtreffer gegen Wolfsburg mit Seitfallzieher vor
Als die Argumente der Anhänger keine Wirkungen zeigten, probierten sie es noch mit einem Gesang und stimmten den Namen des Werder-Königstransfers melodisch an. Letztlich durfte die Leverkusener Leihgabe auch weiterfahren.
Zuvor hatte der nigerianische Nationalkicker auf dem Platz bereits abgeliefert. Zwar setzte ihn Coach Horst Steffen (56) zunächst auf die Bank, doch nach seiner Einwechslung kurbelte Boniface das Angriffsspiel der Hanseaten mächtig an - und hatte wenige Sekunden vor Schluss seinen goldenen Moment.
Beim Stand von 1:1 setzte der Knipser tief in der Nachspielzeit infolge einer Sugawara-Flanke am Elfmeterpunkt zum Seitfallzieher an, traf den Ball allerdings nicht richtig.
Im hohen Bogen segelte das Leder daraufhin durch die Luft, mutierte aber plötzlich zur perfekten Vorlage für Mbangula, der schneller als die schlafenden VfL-Verteidiger schaltete und die heruntertropfende Kugel eiskalt zum Siegtor in die Maschen nagelte.
Titelfoto: Bildmontage: Carmen Jaspersen/dpa, SCreenshot/TikTok/werderleaks432