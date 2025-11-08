Polizei-Stress nach irrer Vorlage? Werder-Fans halten Boniface den Rücken frei

Bremen - Weg frei für den Last-Minute-Sieger! Am Freitagabend avancierte Victor Boniface (24) beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg für Werder Bremen zum Co-Matchwinner, als er den späten Treffer von Samuel Mbangula (21) auf kuriose Weise vorbereitete. Auf dem Heimweg geriet er dann offenbar in eine Diskussion mit der Polizei, doch die Fans der Grün-Weißen hielten ihm den Rücken frei.

Victor Boniface (24, r.) und Samuel Mbangula (21) ballerten Werder am Freitag zum Last-Minute-Sieg. © Carmen Jaspersen/dpa

Wie in mehreren Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, wurde der SVW-Stürmer in seinem weißen Geländewagen in der Nähe des Weserstadions von den Beamten angehalten.

Augenscheinlich debattierte der 24-Jährige daraufhin heftig gestikulierend mit einer Polizistin. Worum es genau ging, wird in den Clips allerdings nicht klar.

Dabeistehende Werder-Anhänger setzten sich jedenfalls lautstark dafür ein, dass dem Neuzugang nach dem Gänsehaut-Finish gegen die Wölfe jeglicher Stress erspart blieb.

"Ey, wir haben gewonnen, lass ihn fahren", ergriff ein Fan in Richtung der Szene Partei für den Angreifer. "Hallo, der muss noch in den Stream, CoD spielen", rief ein anderer.

Damit spielte der Beobachter wiederum darauf an, dass Boniface regelmäßig als Gamer auf der Streamingplattform Twitch live geht und seine virtuellen Erlebnisse mit der Welt teilt.

Selbst die Unterschrift bei den Bremern quetschte er am Deadline Day lediglich zwischen zwei Streams und entschuldigte sich bei den Zuschauern damit, dass er kurz zu einer "Hochzeit" müsse.