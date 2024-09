"Muss aufpassen, was ich sage": Bundesliga-Stars schießen gegen eigenen Trainer

Bremen - Eigentlich hätte die Stimmung in Ordnung sein sollen, schließlich rang Werder Bremen dem nominellen Favoriten Borussia Dortmund am zweiten Spieltag der Bundesliga ein Unentschieden ab. Stattdessen herrschte in Bremen allerdings dicke Luft - weil gleich mehrere Führungsspieler die Trainerriege kritisierten!