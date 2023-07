Sensations-Wechsel von Füllkrug? Torjäger kurz vor Transfer zu diesem Klub!

Bremen - Bahnt sich hinter den Kulissen ein Sensations-Transfer um Torschützenkönig Niclas Füllkrug (30) an? Der Torjäger steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu einem Europa-League-Teilnehmer.

Jetzt soll Füllkrug kommen! Der 30-Jährige soll den Leverkusenern die nötige Torgefahr liefern und bestenfalls auf Anhieb Tore am Fließband schießen.

Die Werkself muss auf den langfristigen Ausfall von Angreifer Patrik Schick (27) reagieren. Der Tscheche laboriert weiterhin an einer Adduktorenverletzung - mit einer Rückkehr ist erst im Oktober zu rechnen.

Erst im März dieses Jahres traf der 30-Jährige im Spiel gegen Bayer 04. Trägt er schon bald das Trikot der Leverkusener? © IMAGO / kolbert-press

Schnappen die Rheinländer dennoch zu? Auf Alternativen der Güteklasse Füllkrug kann das Team von Xabi Alonso (41) aktuell nicht zurückgreifen.

Zwar steht mit Sardar Azmoun (28) ein weiterer Stürmer im Kader, doch so richtig angekommen scheint der Iraner noch nicht in Leverkusen. Lediglich vier magere Tore steuerte der 28-Jährige in der vergangenen Saison bei.

Zu wenig für Sportchef Simon Rolfes (41), der sich in Sachen Füllkrug mehr als bedeckt hält. "Zu Namen sage ich nichts. Wir schauen, welche Optionen es gibt und wägen dann ab. Das ist bei Neunern nicht immer einfach, auch finanziell."

Das nötige Kleingeld für den Transfer des Mittelstürmers aus Bremen wäre allerdings vorhanden - trotz der zehn Millionen für Ex-Gladbacher Jonas Hofmann (30).

Am 12. August (15.30 Uhr) startet die Werkself bei Teutonia Ottensen in der 1. DFB-Pokalrunde in die neue Saison. Mit Niclas "Lücke" Füllkrug?