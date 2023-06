Werner bleibt bei Werder! Trainer verlängert vorzeitig

Bremen - Die Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt! Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Trainer Ole Werner (35) vorzeitig verlängert. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt.

Ole Werner (35) hat seinen Vertrag bei Werder Bremen frühzeitig verlängert. © Carmen Jaspersen/dpa

Der Kontrakt hatte sich durch den Klassenerhalt automatisch bis 2024 verlängert, wurde nun aber weiter ausgedehnt. Werder machte dazu keine weiteren Angaben, laut Deichstube soll der neue Vertrag aber bis Sommer 2026 laufen.

"Die bisherige Zeit bei Werder war auf nahezu allen Ebenen erfolgreich und absolut positiv", erklärte Werner in einer Pressemitteilung.

In Bremen hat Werner nach seiner ersten Erstliga-Saison Lust auf mehr. "Wir sind dabei, sukzessive ein Team aufzubauen und zu entwickeln, um Werder langfristig in der Bundesliga zu etablieren", sagte der Übungsleiter.

Die Verantwortlichen um Fußball-Geschäftsführer Frank Baumann (47) und Profifußball-Leiter Clemens Fritz (42) hatten sich frühzeitig um eine Vertragsverlängerung bemüht.

"Mit seiner Art und seiner Spielidee hat er großen Anteil daran, dass uns als Aufsteiger bereits am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt gelungen ist und wir während der Saison nie auf einem Abstiegsplatz standen", erklärte Baumann und fügte hinzu: "Man merkt Ole an, dass er sich in Bremen wohlfühlt und sich absolut mit Werder identifiziert."