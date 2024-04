Coach sauer, Spieler frustriert: Naby Keïta wehrt sich gegen Werder-Vorwürfe!

Bremen - Es brodelt im hohen Norden! Am Rande der Leverkusener Meister-Party sorgte der im Sommer noch als Königstransfer zu Werder Bremen gewechselte Naby Keïta (29) für einen handfesten Eklat . Während das Fass bei Trainer Ole Werner (35) damit übergelaufen zu sein scheint, äußerte sich der Spieler nun selbst - und widersprach der Darstellung des Klubs.

Naby Keïta (29) kam im Sommer als Hoffnungsträger vom FC Liverpool nach Bremen, war seitdem aber nur selten fit. © Carmen Jaspersen/dpa

"Seit Beginn meiner Karriere hatte ich überall, wo ich war, nie Probleme mit der Disziplin und habe immer versucht, ein Vorbild zu sein. Ich werde daher nicht akzeptieren, dass jemand dieses Bild trübt", schrieb der Mittelfeldmann am Sonntagabend in seiner Instagram-Story.

Zuvor war er die Reise ins Rheinland nicht mit angetreten. "Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren", wurde Werders Lizenzbereich-Leiter Clemens Fritz (43) diesbezüglich in einer Mitteilung vom Verein zitiert.

Gänzlich entkräften konnte der 29-Jährige die Aussage nicht, vielmehr scheint er sich ungerecht behandelt zu fühlen: "An die Fans: Ich möchte, dass Ihr wisst, dass ich jedes Training kämpfe, damit ich Euch jedes Wochenende glücklich machen kann. Trainieren, alles geben, das sind die Grenzen meiner Macht. Allez, Werder!", so Keïta weiter.

Seit seinem Wechsel an die Weser stand der Edeltechniker verletzungsbedingt erst in fünf Pflichtspielen auf dem Rasen, kickte dafür aber Anfang des Jahres viermal beim Afrika-Cup für Guinea mit.