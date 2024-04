Vor Leverkusen-Kracher: Bremens Keita sorgt für Eklat!

Leverkusen - Ob er damit das frühzeitige Ende seiner Zeit in Bremen besiegelt hat? Vor dem Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen hat Werder Bremens Naby Keita (29) für einen Eklat gesorgt.

Naby Keita (29) und Werder Bremen - das scheint einfach nicht zu passen. © Andreas Gora/dpa

"Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren", sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz (43) am Sonntag.

"Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen."

Mittelfeldspieler Keita hat in dieser Saison - auch verletzungsbedingt - erst fünf Bundesligapartien für Bremen absolviert, eine davon von Beginn an.