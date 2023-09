Wie der Papa! Sohn von Bundesliga-Legende kickt jetzt in seiner Geburtsstadt

Bremen - Am 14. November 2005 um 8.40 Uhr morgens kam Naldinho im Bremer Klinikum Mitte zur Welt, wog dabei 3350 Gramm und maß 54 Zentimeter. Knapp 18 Jahre später tritt er nun in die Fußstapfen seines berühmten Vaters.

Fast 14 Jahre spielte Naldo (40, l.) in der Bundesliga. Jetzt will sein Sohn in Deutschland durchstarten.

Der SV Werder Bremen teilte seinerzeit die frohe und detailreiche Baby-Botschaft auf der vereinseigenen Homepage. "Ich bin überglücklich. Das ist ein wirklich tolles Gefühl. Ich bin froh, dass wir jetzt zu dritt sind", wird der damalige SVW-Innenverteidiger Naldo (40) darin zitiert.

Jetzt schließt sich der Kreis, denn im Sommer wechselte der Sprössling des Abwehrspielers wie einst sein Vater in die Hansestadt. Aus dem Nachwuchs der AS Monaco - der letzten Profistation des Papas - ging es an die Weser.

Dort ist Naldo Junior, in brasilianischer Tradition Naldinho genannt, für das U19-Team der Grün-Weißen eingeplant. Die A-Jugend wird von den beiden Ex-Profis Cédric Makiadi (39) und Kevin Schindler (35) trainiert.

"Er ist jetzt seit ein paar Wochen bei Werder und überglücklich mit dem neuen Kapitel in seinem Leben", erklärte Naldo-Senior gegenüber der Deichstube.

Der Bild-Zeitung verriet er außerdem: "Ich bin davon überzeugt, dass er es schaffen wird. Es ist das erste Mal, dass er aus dem Haus geht. Wir werden ihn supporten, damit er seinen Traum erfüllen kann. Wir sind überglücklich. Ich bedanke mich bei Werder, dass sie in ihm etwas sehen."