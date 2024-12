Vergewaltigung in Schweden? Jetzt spricht Kylian Mbappé

Superstar Kylian Mbappé (25) dementiert alle Vergewaltigungsvorwürfe und will gegen die Berichterstattung vorgehen. © Miguel Oses/AP

Ein Restaurant-Besuch in Stockholm, Fotos, wie Mbappé mit Kollege Nordi Mukiele (27) in einen Van steigt, und später in einem Nachtclub gesichtet wird. Doch was ist danach in einem Hotelzimmer passiert?

In Schweden kursieren seit Monaten Vergewaltigungsvorwürfe, die Mbappé ins Land der Fabeln verweist.

"Bevor ich das Restaurant verließ, gab es dieses Foto. Alle haben mir Nachrichten geschickt. Viele Journalisten waren da, ich weiß nicht, woher sie wussten, dass ich da war", äußerte der Angreifer in der Fernsehsendung "Clique" auf "Canal+".

Doch den Namen der Klägerin kenne er nicht und sei angesichts der Berichte aus den Latschen gekippt: "Ich war überrascht. Ich bin übrigens noch immer überrascht. Das sind Dinge, die passieren und die man nicht kommen sieht."

Noch habe die schwedische Justiz ihn nicht kontaktiert, einer Vorladung würde er natürlich nachkommen. Schon im Oktober ging Mbappé entscheiden gegen die Berichte vor und bezeichnete sie als "Fake News".