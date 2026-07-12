Ex-Fußballprofi tot aus See geborgen! Er wurde nur 44 Jahre alt

Apold (Rumänien) - Über ein Jahrzehnt war er als Fußballprofi aktiv, ging nach dem Karriereende in die Politik. Nun ist Gabriel Mureșan (†44) tot.

Tragischer Tod! Ex-Fußballer Gabriel Mureșan verstarb mit nur 44 Jahren. (Archivfoto) © IMAGO / ITAR-TASS

Mit einem Statement auf seiner offiziellen Website bestätigte der rumänische Fußballverband den Tod des ehemaligen Nationalspielers: "Der rumänische Fußballverband hat mit großer Trauer vom Tod von Gabriel Mureșan im Alter von 44 Jahren erfahren", hieß es am Donnerstag in der Mitteilung.

Zudem richtete der Verband bewegende Worte an die Angehörigen und Weggefährten: "Der rumänische Fußballverband spricht der Familie, den Freunden und allen, die Gabriel Muresan kannten, sein tiefstes Beileid aus."

Auch die UEFA zeigte sich erschüttert und schrieb auf X: "Im Namen der europäischen Fußballgemeinschaft sind wir tief betrübt über den Tod des ehemaligen rumänischen Nationalspielers. Unsere Gedanken und herzlichen Beileidsbekundungen gelten seiner Familie und allen, die ihn kannten", so die Reaktion auf die traurige Nachricht um Mureșan, der seiner Heimat während seiner aktiven Karriere weitgehend treu blieb.

Lediglich für ein Jahr (2013-2014) stand er beim russischen Bankrott-Klub Tom Tomsk unter Vertrag, der inzwischen wegen Insolvenz nicht mehr existiert. Den Großteil seiner Profi-Laufbahn verbrachte Mureșan beim Spitzenverein CFR Cluj (2007-2013).

Nach dem Karriereende im Jahr 2017 widmete sich Mureșan der Kommunalpolitik, wurde später zum Bürgermeister seines Heimatorts Apold gewählt.