Wegen Fußball-Chaoten: Gewerkschaft fordert Notrufknopf in Zügen

Nicht nur im Stadion verlieren manche Fußballfans die Beherrschung. Auch bei der Anreise zum Spielort kann es manchmal wild zugehen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wenn Fußballfans "auswärts fahren" kann es schon mal zur Sache gehen - und das nicht immer nur lautstark. Vor allem während der Anreise mit der Bahn zum gegnerischen Stadion kommt es oft zu Zwischenfällen.

Den Bundesliga-Start an diesem Freitag nahm die Eisenbahn- und Verkehrs­gewerkschaft (EVG) zum Anlass, besonders Auswärtsfahrer an ihre gute Kinderstube zu erinnern: "Wir appellieren zum Start der Bundesliga an alle Fußballfans, sich sorgsam und respektvoll in den Zügen und an Bahnhöfen zu verhalten", sagte EVG-Chef Martin Burkert gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Fußball­vereine könnten sich zudem nicht aus der Verantwortung stehlen und müssten auf ihre Fans einwirken. Für Burkert sei es laut dem RND-Bericht ein unhaltbarer Zustand, dass sich das Zugpersonal teilweise beim Lokführer einschließen müsse, um sich vor Randalen und Übergriffen zu schützen.

Der EVG-Chef forderte die Deutsche Bahn auf, ihre Beschäftigten mit Smartuhren inklusive einer speziellen Funktion auszustatten: "Wir brauchen landesweit einen Notruf­knopf für das Bordpersonal in den Zügen. Es gibt Möglichkeiten, dies über Smartwatches umzusetzen", so Burkert.