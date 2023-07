Wer hätte das gedacht? In diesem Stadion gibt's die "längste Theke im deutschen Profifußball"

Auf der Osttribüne des SC Verl wurde die "längste Theke im deutschen Profifußball" errichtet. © Friso Gentsch/dpa

Es wird die vierte Spielzeit sein, die der SC Verl in der 3. Liga bestreitet. Allein das ist eine Leistung für den kleinen Klub aus Ostwestfalen, der keine große Fußball-Historie aufweisen kann.

Erschwerend kam in den jüngsten drei Spielzeiten dazu, dass nur die wenigsten Heimspiele im eigenen Stadion ausgetragen werden durften. Die Sportclub Arena erfüllte einige Mindeststandards des DFB nicht.

Das wird sich mit Beginn der kommenden Spielzeit ändern, wenn der Stadionumbau abgeschlossen ist. Fleißig bewirbt der Sportclub bereits die Dauerkarten für die neue Saison.

Doch nicht nur das - Verls Stadionbeauftragter Michael Beckhoff hat sich einen ganz besonderen Marketing-Coup überlegt, um Werbung für einen Stadionbesuch zu machen.

Denn im Zuge des Umbaus wurde auf der Osttribüne in der hintersten Reihe eine 65,20 Meter lange Theke errichtet. An dieser sollen auf Barhockern 68 Fans in den besonderen Genuss kommen, ein Spiel zu verfolgen.