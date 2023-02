"Wer's glaubt": Spielabsage von sächsischem Oberligisten bringt Gegner auf die Palme!

Ebersbach-Neugersdorf - Das ist mal eine Spielabsage der ungewöhnlichen Sorte. Der FC Oberlausitz Neugersdorf hat das samstägliche Oberliga-Spiel gegen den VfB Krieschow abgeblasen. Allerdings muten die Umstände abstrus an.

So geschah es auch am gestrigen Freitagmittag im sächsischen Neugersdorf (Landkreis Görlitz). Die Gemeinde sperrte die Platzanlagen des örtlichen FC Oberlausitz, der aktuell Tabellenletzter der fünftklassigen NOFV-Oberliga Süd und damit im semiprofessionellen Fußball unterwegs ist.

Ein Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes abzusagen, kommt im Fußball in den Wintermonaten schon einmal vor. Selbst im Profifußball. Je tiefer man in den Ligen geht, desto mehr häufen sich derartige Spielausfälle.

Nicht nur, dass die Rand-Cottbuser sich gut in Form befinden (drei Siege in drei Spielen 2023), sondern auch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeiten: Anfang Dezember 2022 wurde im verschneiten Vogtland bei 30 Zentimeter Neuschnee gespielt.

Das Beispiel verdeutlicht jedenfalls - wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dennoch ist es nicht unüblich, dass je tiefer man in den Ligen kommt, desto schneller und einfacher Spiele abgesagt werden können.

Der Verband habe dabei laut Statuten gar keine Handhabe, wenn die Gemeinde die Platzanlagen sperrt, erklärt der zuständige Staffelleiter im Gespräch mit TAG24. Eine Platzbegehung einer unabhängigen Kommission müsse gar nicht stattfinden.

Dabei sei Schnee laut Statuten eigentlich kein Absagegrund. Erst bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich oder hartem Bodenfrost sollen Spiele abgesagt werden. Zumindest wenn es um Herrenfußball auf dem Level geht.

In Neugersdorf setzte in der Nacht zu Samstag übrigens minimaler Schneefall von bestenfalls 10 Zentimetern ein, das Temperaturbarometer hielt sich beständig rund um den Gefrierpunkt. Zum Vergleich: In Bautzen, keine 30 Kilometer von Liga-Konkurrent Neugersdorf entfernt, wurde pünktlich um 13 Uhr ein anderes Oberliga-Spiel angepfiffen.

Der Vorstand des FC Oberlausitz Neugersdorf, von dem mindestens ein Mitglied gleichzeitig in der Kommune arbeitet, war am Samstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.