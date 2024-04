Er prägte die DDR-Oberliga und pfiff zwei WMs: Schiri-Legende (†80) gestorben!

Bad Saarow - Er war fester Bestandteil der DDR-Oberliga und gehörte zu den ganz Großen an der Pfeife. Nun ist der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter Siegfried Kirschen im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Siegfried Kirschen (†80) war von 1972 bis 1991 als Schiedsrichter in der DDR-Oberliga aktiv. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Das bestätigte der Fußballkreis Ostbrandenburg am Samstagmorgen in den sozialen Netzwerken "mit großer Trauer".

"Sein unermüdlicher Einsatz und seine Leidenschaft für den Fußballsport haben ihn zu einer wahren Legende gemacht", schrieb der Lokalverband.

Und fügte an: "Als ehemaliger WM-Schiedsrichter und langjähriger Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg hat er den Fußballsport, vor allem in Brandenburg, maßgeblich geprägt und unzählige Menschen inspiriert. Sein Vermächtnis wird in unseren Herzen weiterleben."

Kirschen war das Aushängeschild unter den DDR-Schiedsrichtern und leitete bis 1991 ganze 251 Partien in der Oberliga.

Darüber hinaus war er als FIFA-Referee auch bei internationalen Begegnungen im Einsatz, pfiff 43 Europapokal-Duelle sowie 24 Länderspiele, darunter Aufeinandertreffen bei den Weltmeisterschaften 1986 und 1990 sowie der EM 1988.