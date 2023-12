Preet Chandi (35) hat auf Skiern den Südpol erreicht. © Montage: Instagram/polarpreet

31 Tage auf sich alleine gestellt - bei minus 30 Grad!

Am 26. November brach Preet "Polar Preet" Chandi zu ihrem wohl größten Abenteuer auf. Von der Bucht Hercules Inlet im Westen des antarktischen Kontinents ging es auf Skiern zum 1130 Kilometer entfernten Südpol. Exakt 31 Tage, 13 Stunden und 19 Minuten später erreichte die studierte Physiotherapeutin am Donnerstag ihr Ziel, berichtet die Tageszeitung "Guardian".

Den bisherigen Weltrekord, den die Kanadierin Caroline Cote (37) im Januar 2023 aufgestellt hatte, unterbot die Britin mit indischen Wurzeln um fast zwei Tage. Nun muss das Guinnessbuch den Rekord offiziell bestätigen, was wohl noch mehrere Monate dauern dürfte.

"Ich bin müde, aber so froh, dass ich es geschafft habe", sagte Preet in einem ersten Statement vom Südpol. 12 bis 13 Stunden war sie täglich unterwegs, einen 75 Kilo schweren Schlitten hinter sich herziehend, der alles enthielt, was sie zum Überleben in der Eiswüste brauchte.