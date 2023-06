Gino Mäder (†26) überlebt Sturz bei "Tour de Suisse" nicht! Sechste Etappe abgesagt

La-Punt - Die Radsport-Szene steht unter Schock! Der Schweizer Radprofi Gino Mäder (†26) stürzte am Donnerstag während einer Abfahrt der Tour de Suisse schwer und musste wiederbelebt werden. Am heutigen Freitag starb er schließlich an den Folgen seines Sturzes. Die sechste Etappe wurde daraufhin am Mittag abgesagt.