Golf-Influencerin "bedankt" sich bei Fan für beharrlichen Vorbau-Kommentar

USA - Das nennt man wohl Beharrlichkeit! Influencerin Paige Spiranac (32) hat sich mit vier Millionen Followern auf Instagram zu einem der bekanntesten Gesichter der Golf-Szene gemausert. Die große Aufmerksamkeit bringt aber auch immer wieder Kommentare zu ihrem Äußeren mit sich. Ein Fan ist dabei offenbar besonders ausdauernd.

Profi-Golferin Paige Spiranac (32) hat auf Instagram rund vier Millionen Follower angehäuft. © Screenshot/Instagram/_paige.renee

"Es gibt einen Typen, der alles, was ich poste, mit 'großartige Glocken' kommentiert", offenbarte die 32-Jährige am Donnerstag auf der Plattform X.

"In einer Welt voller Hass und Verzweiflung weiß ich, dass er immer für mich da sein wird, um mich aufzumuntern", bedankte sich die Golf-Schönheit anschließend scherzhaft bei dem hartnäckigen User.

Als Beweis fügte die US-Amerikanerin außerdem noch einen Screenshot ihrer Interaktionen mit dem besagten Nutzer an. Und tatsächlich: Jeder Beitrag ist mit einem schlichten 'großartige Glocken' versehen.

Spiranac setzt ihre vordergründigen Vorzüge in den sozialen Netzwerken seit Jahren gekonnt ein und modelte auch bereits für die berühmte "Swimsuit"-Ausgabe der Sports Illustrated. Die wiederkehrende Bemerkung nahm sie offensichtlich mit Humor, auch wenn sie ihre überschwängliche Danksagung nicht ganz ernst gemeint haben dürfte.

Denn erst kürzlich sprach sie in einer Insta-Fragerunde auch über den Druck, der ob des Rampenlichts und der Kommentare ihr ständiger Begleiter sei. Daher gönnte sie sich zuletzt sogar eine Social-Media-Auszeit.