Golf-Influencerin "bedankt" sich bei Fan für beharrlichen Vorbau-Kommentar
USA - Das nennt man wohl Beharrlichkeit! Influencerin Paige Spiranac (32) hat sich mit vier Millionen Followern auf Instagram zu einem der bekanntesten Gesichter der Golf-Szene gemausert. Die große Aufmerksamkeit bringt aber auch immer wieder Kommentare zu ihrem Äußeren mit sich. Ein Fan ist dabei offenbar besonders ausdauernd.
"Es gibt einen Typen, der alles, was ich poste, mit 'großartige Glocken' kommentiert", offenbarte die 32-Jährige am Donnerstag auf der Plattform X.
"In einer Welt voller Hass und Verzweiflung weiß ich, dass er immer für mich da sein wird, um mich aufzumuntern", bedankte sich die Golf-Schönheit anschließend scherzhaft bei dem hartnäckigen User.
Als Beweis fügte die US-Amerikanerin außerdem noch einen Screenshot ihrer Interaktionen mit dem besagten Nutzer an. Und tatsächlich: Jeder Beitrag ist mit einem schlichten 'großartige Glocken' versehen.
Spiranac setzt ihre vordergründigen Vorzüge in den sozialen Netzwerken seit Jahren gekonnt ein und modelte auch bereits für die berühmte "Swimsuit"-Ausgabe der Sports Illustrated. Die wiederkehrende Bemerkung nahm sie offensichtlich mit Humor, auch wenn sie ihre überschwängliche Danksagung nicht ganz ernst gemeint haben dürfte.
Denn erst kürzlich sprach sie in einer Insta-Fragerunde auch über den Druck, der ob des Rampenlichts und der Kommentare ihr ständiger Begleiter sei. Daher gönnte sie sich zuletzt sogar eine Social-Media-Auszeit.
Die sozialen Netzwerke haben Paige Spiranac frustriert
"Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit allem zu sehr in meinem Kopf verstrickt habe und versuche nun, das zu überwinden", erklärte die Blondine im Februar in ihrer Story. "Ich glaube, das ist der Grund, warum ich nicht mehr so viel gepostet habe."
"Ich versuche, mich davon zu lösen, mehr zu posten und wieder zu dem zurückzukehren, was ich vorher gemacht habe", fügte sie an.
Außerdem fühle sie sich im Netz oftmals missverstanden und nicht so gesehen, wie sie wirklich ist, was sie frustriert habe. "Dann wurde mir aber klar, dass die Leute nur das sehen, was ich ihnen zeige", gestand Spiranac.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/_paige.renee