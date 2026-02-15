Schach-Star Magnus Carlsen ist Freestyle-Weltmeister

Von Stefan Flomm Weißenhaus - Schach-Superstar Magnus Carlsen hat an der deutschen Ostseeküste die erste Freestyle-Weltmeisterschaft gewonnen.

Magnus Carlsen (l-r), Weltranglisten-Erster des Schachweltverbandes, spielte hier gegen Hikaru Nakamura, Weltranglisten-Dritter des Schachweltverbandes, im vergangenen Jahr. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Im Finale im Schloss Weissenhaus (Schleswig-Holstein) setzte sich der 35 Jahre alte Norweger gegen den Amerikaner Fabiano Caruana durch.

Gespielt wurden vier Partien. Am Ende hieß es 2,5:1,5 für Carlsen. "Es war sicher nicht einer meiner überzeugendsten Siege", sagte er.

Der Norweger ist aktuell auch die Nummer eins der Weltrangliste sowie Weltmeister im Blitzschach. Caruana hatte im Halbfinale den Deutschen Vincent Keymer mit 2,5:1,5 Punkten ausgeschaltet.

Beim Freestyle-Schach werden die Positionen der Figuren auf der Grundlinie ausgelost, wodurch die altbekannten Eröffnungs- und Verteidigungsstrategien aufgehoben werden.

Carlsen erhält für seinen Sieg ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar (etwa 84.300 Euro).