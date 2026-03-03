Drama beim Halbmarathon: Läuferin hat den Sieg vor Augen, als das Unglaubliche passiert

Atlanta (USA) - Es ist wohl das Schlimmste, was einer Läuferin nach rund 18 Kilometern Laufen, dem Ziel nahe vor den Augen, passieren kann: falsch abbiegen! Besonders bitter ist es, wenn es unverschuldet geschieht, so wie jetzt bei Jessica McClain (34) bei den amerikanischen Halbmarathon-Meisterschaften in Atlanta.

Jessica McClain (34) erlebte bei den amerikanischen Halbmarathon-Meisterschaften unverschuldet ihr blaues Wunder. © IMAGO / Xinhua

"Das ist für alle Beteiligten echt Mist. Ich finde es einfach nur schrecklich, dass immer die Sportler die Zeche zahlen müssen", schrieb die Geschädigte am Montag auf ihrer Instagram-Seite.

McClain, die bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio Platz acht im Marathon belegte, hatte beim Halbmarathon in ihrer Heimat nur noch drei Kilometer bis zum Ziel und lag mit ordentlichem Vorsprung in Führung.

Doch dann kam es zu einer unglaublichen Szene: Das Führungsfahrzeug bog an einer Kreuzung falsch ab und führte nicht nur sie, sondern auch ihre Verfolgerinnen Emma Grace Hurley (28) und Ednah Kurgat (34) in die Irre.

Hochkonzentriert und fokussiert auf ihr Rennen, bemerkten die Läuferinnen ihr Missgeschick zunächst nicht und liefen rund 500 Meter in die falsche Richtung. Erst nach einiger Zeit fiel ihnen auf, dass sie sich nicht mehr auf der Wettkampfstrecke befanden, und drehten um.

Doch da waren Titel und Medaillen für alle drei futsch, denn sie mussten rund einen Kilometer zusätzlich laufen, die anderen Läuferinnen aus dem Feld hatten sie nun überholt.