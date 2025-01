Bitter! Zwei Olympia-Helden fallen für die Handball-WM aus

Hamburg - Deutschlands Handballer müssen bei der Weltmeisterschaft auf zwei Olympia -Helden verzichten. Rückraumspieler Sebastian Heymann (26) und Kreisläufer Jannik Kohlbacher (29) fallen für die Endrunde vom 14. Januar bis 2. Februar in Dänemark, Kroatien und Norwegen verletzt au s.

Am Freitag zieht Gislason seinen 19-köpfigen WM-Kader in Hamburg zur Turniervorbereitung zusammen. Auf dem Programm stehen auch zwei Test-Länderspiele gegen Brasilien am 9. und 11. Januar.

Bei der WM trifft der Silbermedaillengewinner der Olympischen Sommerspiele von Paris in der Vorrunde auf Polen, die Schweiz und Tschechien.