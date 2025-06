Weltmeister mischt sich in Abstiegs-Zoff ein: "Wäre wahrscheinlich Amok gelaufen"

Der deutsche Handball-Weltmeister Michael Kraus (41) hat eine klare Meinung zur Mallorca-Reise der Rhein-Neckar Löwen. © KARIM JAAFAR / AL-WATAN DOHA / AFP

"An die Adresse der Löwen, auch an die Führungsriege und an Sebastian Hinze [Löwen-Trainer, Anm. d. Red.]: So etwas zu erlauben, finde ich richtig beschissen", erklärte der langjährige Nationalspieler im Handball-Podcast Harzblut.

Die Rhein-Neckar Löwen hatten nach ihrer Malle-Reise einen völlig uninspirierten Auftritt gegen das abstiegsbedrohte Stuttgart hingelegt und entsprechend mit 26:33 "den Arsch voll" gekriegt, wie Kraus wenig beschönigend formulierte.

Dabei ging es ihm gar nicht so sehr um den Kurzurlaub an sich, schließlich habe er selbst in seiner Karriere Ähnliches gemacht.

"Allerdings mit dem Unterschied, dass wir dann zurückkommen und die Liga nicht beeinflussen bzw. gegen einen Gegner spielen, der im Nirgendwo steht, wo es völlig egal ist, wie dieses Spiel ausgeht", betonte der "Let's Dance"-Teilnehmer von 2023 - und gewonnen habe man außerdem.

Im Fall der Löwen allerdings sei es für den Gegner noch um etwas gegangen. "Das ist direkte Einflussnahme auf den Abstiegskampf, das kannst du nicht wegdiskutieren", redete sich der 41-Jährige in Rage. Er finde das "unter aller Sau".