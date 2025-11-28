Der letzte Hilfeschrei wirkt! Grünes Licht für neue Halle in Zwickau

Zwickau - Der letzte Hilfeschrei des BSV Sachsen hat gewirkt!

Derzeit spielen die Bundesliga-Damen noch in der Zwickauer Stadthalle. © Frank Kruczynski

Nachdem der Hallen-Neubau in Zwickau-Neuplanitz plötzlich auf der Kippe stand, macht der Handballverein mobil. Zahlreiche Unterstützer kamen am Donnerstagabend zur entscheidenden Sitzung des Stadtrats. Der folgte nicht der Empfehlung des Finanzausschusses, sondern stimmte mehrheitlich für den Neubau.

"Das Worst-Case-Szenario wurde abgewendet. Wir alle spüren eine riesige Erleichterung", sagte der Trainer der Bundesliga-Damen und BSV-Geschäftsführer Norman Rentsch (46) am Freitagmorgen zu TAG24.

Kaum zu glauben: Obwohl Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50) bereits im Mai 2024 den Fördermittelbescheid über 6,3 Millionen Euro überreichte, ging in Sachen Hallen-Neubau nichts los.

Der traurige Höhepunkt: Zu Beginn dieser Woche gab es im Finanzausschuss für das insgesamt rund 16 Millionen Euro teure Projekt keine Mehrheit. Das große Zittern beim BSV begann.