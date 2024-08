Glück im Spiel und in der Liebe! Deutscher Silber-Held heiratet seine Gold-Stine

Kiel - Was für ein Sommer für Handball-Nationalspieler Rune Dahmke (31) und seine Verlobte, die norwegische Handballerin Stine Bredal Oftedal (32)! Erst erlebten sie gemeinsam die Olympischen Spiele in Paris, die für beide mit einer Medaille gekrönt wurden, jetzt läuteten die Hochzeitsglocken.

Krönender Abschluss einer ohnehin schon spektakulären Woche: Stine Bredal Oftedal (32) und Rune Dahmke (31) haben sich das Jawort gegeben! © Screenshot/Instagram/runedahmke

"Keine Woche wie jede andere", kommentierte der Linksaußen des THW Kiel die Fotoreihe, die er am gestrigen Freitag auf Instagram hochlud. Darauf zu sehen: Der Deutsche und die Norwegerin in Hochzeitskleidung vor dem Kieler Standesamt, wie sie ihre neuen Eheringe stolz in die Kamera strecken!

Recht hat Dahmke mit seinem Kommentar: Er selbst holte bei den Olympischen Spielen überraschend Silber mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft, erst am vergangenen Sonntag bestritt das DHB-Team das Finale und bekam die Medaillen überreicht.

Einen Tag zuvor ging es für Oftedal sogar noch einen Schritt höher hinaus: Die Welthandballerin des Jahres 2019 wurde mit Norwegen sogar Olympiasiegerin! Der Gold-Triumph am vergangenen Samstag war das letzte Spiel ihrer Karriere, einen besseren Abschluss gibt es wohl nicht.

Keine Woche später folgte nun also die Hochzeit - von diesen ereignisreichen Tagen dürften die beiden vermutlich noch ihren Enkeln erzählen.