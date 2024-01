"Ekelhaft" und "unmenschlich": Preisverleihung bei Handball-EM sorgt für Wirbel

Versteinerter Blick und Tränen in den Augen: Mathias Gidsel (24, M.) konnte sich über seine Auszeichnung zum besten Torschützen des Turniers kaum freuen. © imago/PanoramiC

Das Finale war erst fünf Minuten vorbei, die siegreichen Franzosen liefen jubelnd über die Platte.

Für die Dänen hingegen war gerade ein Traum geplatzt: Nach drei WM-Titeln in Folge sollte endlich der erste Triumph bei einer Europameisterschaft seit 2012 her, doch Frankreich bezwang die Skandinavier in einem hoch spannenden Spiel denkbar knapp in der Verlängerung.

Genau in diesem Moment sollte dann allerdings Rückraumspieler Gidsel ins Rampenlicht zurückkehren - er bekam für seine 54 Treffer während der EM den (geteilten) Preis für den besten Torschützen des Turniers verliehen.

Professionell absolvierte der 24-Jährige das Programm, posierte für die Kameras. Sein versteinerter Blick und die Tränen in seinen Augen ließen aber erahnen, wie es in ihm aussah.

"Es ist großartig, aber natürlich hätte ich lieber die Goldmedaille gewonnen", sagte Gidsel in der ARD noch diplomatisch - doch gegenüber dem heimischen TV-Sender TV2 ließ der Däne seinen Gefühlen freien Lauf!