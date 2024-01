Keine zwei Tage nach EM-Triumph: Handballer wegen versuchter Vergewaltigung festgenommen!

Paris (Frankreich) - Sein Triumph mit der französischen Nationalmannschaft bei der Handball-EM ist noch keine 48 Stunden her, als Benoît Kounkoud (26) in einem Pariser Nachtklub festgenommen wird. Gegen den Teamkollegen des deutschen Torhüters Andreas Wolff (32) werden schwere Vorwürfe erhoben.

Gegen den französischen Handball-Nationalspieler Benoît Kounkoud stehen schwere Anschuldigungen im Raum. © ODD ANDERSEN / AFP

Am Sonntag feierte Benoît Kounkoud den größten Erfolg seines Lebens: Er wurde Handball-Europameister.

Deshalb wurde das französische Team am Montag von Präsident Emmanuel Macron (46) im Élysée-Palast empfangen. Die Feier ging danach offenbar in einem Nachtklub weiter - und endete für Kounkoud in Polizeigewahrsam.

Wie zuerst Valeurs Actuelles und später auch RMC und L'Equipe übereinstimmend berichten, wird dem Franzosen versuchte Vergewaltigung vorgeworfen!

In der Nacht von Montag auf Dienstag habe sich der Rechtsaußen in einer Pariser Disco stark betrunken, seine Hose heruntergezogen und schließlich versucht, eine 20-jährige Frau zu vergewaltigen.

Ein Sicherheitsbeamter habe Kounkoud daraufhin festgehalten, bis die Polizei ihn in den frühen Morgenstunden in Gewahrsam nahm.

Nach etwas mehr als einem Tag wurde der 26-Jährige laut RMC schließlich im Laufe des Mittwochs aus dem Polizeigewahrsam entlassen, die Ermittlungen laufen aber weiter. Insbesondere sollen weitere Zeugen angehört werden.