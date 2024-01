Handball EM in Deutschland: Hier laufen die deutschen Spiele!

Düsseldorf - Am Mittwoch startet die Handball-EM 2024 in Deutschland voraussichtlich vor rekordfähiger Kulisse. TAG24 gibt die wichtigsten Informationen kurz vor Turnierstart.

Eine "Weltrekordkulisse" von 53.000 Zuschauern wird erwartet, für die die Organisatoren 9000 Extrasitze verbaut haben. Normalerweise trägt in der Arena Zweitligist Fortuna Düsseldorf seine Partien aus.

Die Eröffnungspartie zwischen Frankreich und Mazedonien (Anwurf: 18 Uhr) streamt ZDF Sport, ab 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte für das deutsche Spiel gegen die Schweiz. Anwurf ist 20.45 Uhr in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena.

Wer davon nicht genug bekommt, kann sämtliche 65 EM-Partien live und on demand bei "Dyn" verfolgen. Ein Monatsabo kostet 12,50 Euro.

Gute Nachrichten für alle Handball -Fans: ARD und ZDF übertragen alle deutschen Begegnungen im linearen Fernsehen und via Livestream im Internet.

Kreisläufer Johannes Golla (26) von der SG Flensburg-Handewitt wird das deutsche Team als Kapitän anführen. © Marcus Brandt/dpa

Gespielt wird erst in sechs Vorrundengruppen (drei Partien pro Team), ehe die jeweils beiden Gruppenbesten in die Hauptrunde einziehen. Die Punkte aus der Vorrunde aus dem Spiel gegen den ebenfalls qualifizierten Gruppengegner werden mitgenommen.

Anschließend werden in vier weiteren Duellen die vier besten Teams für die Halbfinals ermittelt, ehe das Finale am 28. Januar (17.45 Uhr) in der Kölner Lanxess Arena steigt.

Neben Köln und Düsseldorf sind auch Berlin (Mercedes-Benz Arena), Hamburg (Barclays Arena), Mannheim (SAP Arena) und München (Olympiahalle) Spielorte des Turniers.

EM-Titelverteidiger ist übrigens Spanien, 2023 bei der Handball-WM triumphierte Dänemark.