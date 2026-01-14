Handball-Zoff vor EM-Start! Deutscher Keeper provoziert Auftakt-Gegner

Herning (Dänemark) - Schon vor dem Start der Handball-EM wird es hitzig! Am Donnerstagabend absolviert Deutschland sein erstes EM-Spiel gegen Österreich, doch bereits vorher sticheln beide Keeper fleißig gegen den Gegner.

Constantin Möstl (25), Torhüter der österreichischen Handballer, brennt auf das Duell mit Deutschland. © Tom Weller/dpa

"Ich hoffe, er weiß selber, dass die Wortwahl nicht die richtige war. Wenn jetzt noch der letzte Spieler Motivation gebraucht hat, soll er sich noch mal das Video anschauen, dann sind die letzten Prozentpunkte da, um 100 Prozent zu geben", tönte Österreichs Torhüter Constantin Möstl (25) am Mittwoch gegenüber Sport1.

Was war passiert? Im Rahmen des finalen EM-Tests gegen Kroatien in Hannover hatte DHB-Torwart Andreas Wolff (34) sich nicht gerade freundlich über die Spielweise des Kontrahenten geäußert.

"Österreich spielt natürlich absoluten Anti-Handball, das möchte auch eigentlich keiner sehen, das ist sehr unattraktiv", frotzelte der 34-Jährige bei einer Medienrunde und bezog sich darauf, dass die Alpenrepublik häufig den Torhüter herausnimmt, um mit einem siebten Feldspieler angreifen zu können.

Doch damit nicht genug: Es fielen Begriffe wie "Angriffsspiel in all seiner Hässlichkeit" und dass das Spiel "kein Leckerbissen" werde.