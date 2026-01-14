Handball-Zoff vor EM-Start! Deutscher Keeper provoziert Auftakt-Gegner
Herning (Dänemark) - Schon vor dem Start der Handball-EM wird es hitzig! Am Donnerstagabend absolviert Deutschland sein erstes EM-Spiel gegen Österreich, doch bereits vorher sticheln beide Keeper fleißig gegen den Gegner.
"Ich hoffe, er weiß selber, dass die Wortwahl nicht die richtige war. Wenn jetzt noch der letzte Spieler Motivation gebraucht hat, soll er sich noch mal das Video anschauen, dann sind die letzten Prozentpunkte da, um 100 Prozent zu geben", tönte Österreichs Torhüter Constantin Möstl (25) am Mittwoch gegenüber Sport1.
Was war passiert? Im Rahmen des finalen EM-Tests gegen Kroatien in Hannover hatte DHB-Torwart Andreas Wolff (34) sich nicht gerade freundlich über die Spielweise des Kontrahenten geäußert.
"Österreich spielt natürlich absoluten Anti-Handball, das möchte auch eigentlich keiner sehen, das ist sehr unattraktiv", frotzelte der 34-Jährige bei einer Medienrunde und bezog sich darauf, dass die Alpenrepublik häufig den Torhüter herausnimmt, um mit einem siebten Feldspieler angreifen zu können.
Doch damit nicht genug: Es fielen Begriffe wie "Angriffsspiel in all seiner Hässlichkeit" und dass das Spiel "kein Leckerbissen" werde.
Handball-EM: Andreas Wolff sorgt für Irritationen in Österreich
Für Möstl ist klar, dass sich Aussagen in dieser Form nicht gehören: "Es geht eher um die Wortwahl. Teils war es schon nicht richtig, wie man über den Gegner spricht", erklärte der 25-Jährige, wollte die Äußerungen aber als Extra-Portion Motivation mit ins Auftaktmatch der beiden Teams nehmen.
"Aber es ist uns wirklich scheißegal, Entschuldigung", so der ÖHB-Keeper: "Wir konzentrieren uns auf uns, werden unser Spiel wieder durchziehen und alles geben. Und wenn es zum Sieg hilft, ist es mir wurscht, wie wir spielen, ob 2:1 oder 40:39. Hauptsache, wir gewinnen."
Am Donnerstagabend (15. Januar, 20.30 Uhr) stehen sich beide Keeper im dänischen Herning gegenüber, haben die Chance, ihren Worten Taten folgen zu lassen.
Mit der Spielweise der Österreicher tut sich Deutschland schwer, bei der EM vor zwei Jahren etwa trotzte der Außenseiter dem DHB in der Hauptrunde ein Unentschieden ab - ein Punktverlust, der sich besonders bei Wolff wohl nachhaltig eingebrannt hat.
Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa, Soeren Stache/dpa