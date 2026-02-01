 131.377

Gold-Traum geplatzt! Deutschland verliert Handball-EM-Finale

Deutschlands Handballer haben sich im Finale der Europameisterschaft 2026 am Sonntagabend dem Topfavoriten Dänemark mit 27:34 geschlagen geben müssen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Aus der Traum von Gold: Deutschlands Handballer haben sich im Finale der Europameisterschaft 2026 am Sonntagabend dem Topfavoriten Dänemark mit 27:34 geschlagen geben müssen.

Vor 15.000 Zuschauern in der prall gefüllten "Hölle von Herning" zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) eine leidenschaftliche und kämpferische Leistung, konnte am Ende aber nach 2004 und 2016 den dritten EM-Titel nicht holen.

TAG24 berichtete im großen Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

1. Februar, 20.11 Uhr: Dänen setzen sich die EM-Krone auf

Ab auf den Thron!

Standing Ovations für die EM-Gewinner, die ihre Medaille und Trophäe entgegennehmen. Zuvor müssen sie allerdings erst einmal Hände schütteln, darunter auch Königin Mary Elizabeth von Dänemark (53).

1. Februar, 20.05 Uhr: DHB-Team holt SIlber

Nun folgen die Deutschen.

In einer Reihe stehen sie bereit, nehmen anschließend Silber entgegen.

1. Februar, 20.01 Uhr: Bronzemedaille für Kroatien

Jetzt betreten die Kroaten die Bühne.

Zuvor hatten sie in derselben Arena das Spiel um Platz drei gegen Island für sich entschieden und erhalten dafür nun ihre Bronzemedaillen.

1. Februar, 19.52 Uhr: Super-Däne Gidsel zum Spieler des Turniers gekürt

Bevor alle drei Medaillengewinner auf der Bühne geehrt werden, bekommt zunächst Dänemarks Gidsel zwei Preise verliehen.

Er wird nicht nur als Top-Torschütze ausgezeichnet, sondern auch als bester Spieler des Turniers.

Dänemarks Mathias Gidsel (26, Mitte) wird als "Top Scorer" ausgezeichnet.
Dänemarks Mathias Gidsel (26, Mitte) wird als "Top Scorer" ausgezeichnet.  © Sina Schuldt/dpa

1. Februar, 19.45 Uhr: Dänen feiern EM-Titel

Freude auf der einen, Niedergeschlagenheit auf der anderen Seite.

Während der DHB-Mannschaft die pure Enttäuschung anzusehen ist, herrscht bei den Dänen pure Freude. Es wird gejubelt, getanzt und jeder Augenblick ausgelassen genossen.

Die Dänen lassen sich von ihren Fans feiern.
Die Dänen lassen sich von ihren Fans feiern.  © Sina Schuldt/dpa
Deutschlands Lukas Mertens steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
Deutschlands Lukas Mertens steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.  © Sina Schuldt/dpa

1. Februar, 19.39 Uhr: Deutsche Handballer verlieren EM-Finale

Schluss, das Spiel ist vorbei.

Deutschland unterliegt Dänemark mit 27:34, verpasst damit den dritten Titelgewinn bei einer Europameisterschaft.

1. Februar, 19.38 Uhr: Dänemark greift nach Gold!

34:27 für Dänemark!

Die letzte Minute läuft, der Ausgang dieses Final-Knallers steht fest.

1. Februar, 19.36 Uhr: Kohlbacher sieht Rote Karte

Nach Kiesler sieht nun auch Kohlbacher die Rote Karte.

Der Kreisläufer fährt den Ellenbogen aus, offenbar um sich im Zweikampf Raum zu verschaffen. Dafür muss er jedoch vorzeitig runter. Ist das bitter!

1. Februar, 19.33 Uhr: Lichtlein vergibt Siebenmeter

Lichtlein scheitert vom Punkt!

Nielsen lässt sich nicht überwinden, hält damit die souveräne Führung der Dänen fest.

1. Februar, 19.28 Uhr: Dänen halten DHB-Team weiter auf Abstand

Die Uhr zeigt nur noch fünf Minuten an, Dänemark liegt weiter mit drei Treffern vorn.

Die Deutschen können den Rückstand zwar verkürzen, doch die Dänen schlagen im schnellen Gegenstoß immer wieder zu und stellen den alten Abstand wieder her.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

