Eklat bei Handball-WM! Schiedsrichter und Trainer von gegnerischen Fans bespuckt

Varazdin (Kroatien) - Eklat bei der Handball-WM! Im kroatischen Varazdin trafen am Freitagabend die Niederlande und Nordmazedonien aufeinander. Oranje gewann zwar mit 37:32 (18:15), doch vor der Kür des Man of the Match musste das Team in die Kabine flüchten! Auch die Unparteiischen wurden zum Ziel der frustrierten nordmazedonischen Fans.