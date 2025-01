Finaler Kader für Handball-WM steht: Gislason streicht zwei Spieler - und lässt einen Platz frei!

Hamburg - Deutschlands Handballer reisen am Montag ohne Kreisläufer Tim Zechel (28, SC Magdeburg) und Torhüter Joel Birlehm (27, TSV Hannover-Burgdorf) nach Dänemark. Bundestrainer Alfred Gislason (65) strich die beiden aus seinem finalen WM-Kader für die Weltmeisterschaft (14. Januar bis 2. Februar) . Beide Spieler können aber jederzeit nachnominiert werden.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (65, v.) nominiert nur 17 anstatt der möglichen 18 Spieler für die anstehende WM. © Soeren Stache/dpa

Mit Birlehm war bereits im Vorfeld besprochen, dass er sich während der WM als dritter Mann in der Heimat bereithält, sollten Andreas Wolff (33) oder David Späth (22) während des Turniers ausfallen.

Dass in Zechel, der zunächst für seinen verletzten Positionskollegen Jannik Kohlbacher (29) ins erweiterte Aufgebot nachnominiert worden war, ein weiterer Spieler nicht mitreist, entschied Gislason nach der Generalprobe gegen Brasilien (28:26) am Samstag in Hamburg.

Damit hat der DHB-Coach in Herning, wo Deutschland am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) in der ersten Vorrundenpartie auf Dänemark trifft, einen 17-köpfigen Kader zur Verfügung. Zu jeder Partie muss dieses Aufgebot dann noch einmal auf 16 Akteure reduziert werden. Während des Turniers kann Gislason zudem noch fünf Wechsel mit Spielern aus dem im November fixierten 35er-Kader vornehmen.

Am Montag reist die deutsche Mannschaft nach einer morgendlichen Trainingseinheit und einem letzten Mittagessen aus der Hansestadt per Bus ins Teamquartier im dänischen Silkeborg. Neben Polen sind die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe A die Schweiz (17. Januar/20.30 Uhr/ZDF) und Tschechien (19. Januar/18 Uhr/ARD).

Die ersten drei Mannschaften erreichen die Hauptrunde, die das deutsche Team ebenfalls in der Jyske Bank Boxen in Herning absolvieren würde.